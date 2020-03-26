2020-03-26T11:14:12+03:00
Общество

Половодье в Башкирии: уровень воды в реках будет выше прошлогодних показателей в два раза

Реки вскроются на 10-13 дней раньше многолетних сроков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Половодье в Башкирии начнется раньше прежних сроковПоловодье в Башкирии начнется раньше прежних сроковФото: Олег УКЛАДОВ
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Башкирию ожидает довольно устрашающее половодье: уровень воды в реках превысит показатели прошлого года в два раза. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Согласно данным ведомства, Белая на территории башкирской столицы поднимется до 7-8 метров (3,7 м в 2019 году), Уфимка в Шакше «подрастет» до 7,5-8 м (3,5 м), а река Дема на 5,7-6,7 м (3 м). Вскрытие рек ожидается на 10-13 дней раньше средних многолетних сроков.

Эти процессы связаны со сложившимися условиями в осенне-зимний период. Так, осеннее увлажнение почвы бассейна Белой до города Стерлитамака составляет 114 мм, Уфимки – 145 мм, что на 65-67% больше средних многолетних значений. Превышение произошло и в показателе зимней водности рек бассейна Белой – на 20-25%. Кроме того, снизилась толщина льда – в марте она колеблется в пределах 20-40 см (ниже нормы на 20-50 см). Павловское водохранилище уже начинает подтаивать: наблюдаются закраины и промоины.

Ранее "КП-Уфа" сообщала, что от большой воды в Башкирии могут пострадать более 84 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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