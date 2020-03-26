В пожаре в частном доме в Башкирии погибли два человека
Два человека погибли во время пожара в селе Антоновка Гафурийского района Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Огонь в частном жилом доме по улице Северной вспыхнул около девяти часов вечера. Вызов на пульт диспетчера поступил в 21:27. По прибытии пожарной бригады происходило открытое горение здания на площади в 40 «квадратов». Пожар был локализован в 21:55. Через полчаса спасатели ликвидировали открытое горение. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили двух погибших мужчин.
В причинах и обстоятельствах трагедии разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU