В пожаре в частном доме в Башкирии погибли два человека

26 Март 2020 2020-03-26T10:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Два человека погибли во время пожара в селе Антоновка Гафурийского района Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Огонь в частном жилом доме по улице Северной вспыхнул около девяти часов вечера. Вызов на пульт диспетчера поступил в 21:27. По прибытии пожарной бригады происходило открытое горение здания на площади в 40 «квадратов». Пожар был локализован в 21:55. Через полчаса спасатели ликвидировали открытое горение. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили двух погибших мужчин.

В причинах и обстоятельствах трагедии разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU