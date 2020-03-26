Из Демской больницы Уфы выписывают пациентов: там планируют размещать больных коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T09:56:20+03:00

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В Демской больнице Уфы освобождаются палаты и выписывается часть пациентов, а закрытию подлежат отделения хирургии, гинекологии и травматологии. Как выяснилось, в настоящий момент учреждение готовится к перепрофилированию под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Отмечается, что тяжелобольные останутся в больнице, их никуда переводить не планируют. Рассматривается вариант, при котором лечащие сотрудники будут жить на территории учреждения.

«Определена госпитализация пациентов по экстренным показаниям, а также медорганизации для дальнейшего долечивания в круглосуточном стационаре. Все мероприятия проводятся в соответствии с правилами развертывания инфекционного госпиталя», – сообщили в здравоохранительном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU