2020-03-26T09:56:20+03:00
Общество

Из Демской больницы Уфы выписывают пациентов: там планируют размещать больных коронавирусом

В медучреждении освобождается ряд отделений
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В учреждении закрывается ряд отделенийВ учреждении закрывается ряд отделений
Изменить размер текста:

В Демской больнице Уфы освобождаются палаты и выписывается часть пациентов, а закрытию подлежат отделения хирургии, гинекологии и травматологии. Как выяснилось, в настоящий момент учреждение готовится к перепрофилированию под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Отмечается, что тяжелобольные останутся в больнице, их никуда переводить не планируют. Рассматривается вариант, при котором лечащие сотрудники будут жить на территории учреждения.

«Определена госпитализация пациентов по экстренным показаниям, а также медорганизации для дальнейшего долечивания в круглосуточном стационаре. Все мероприятия проводятся в соответствии с правилами развертывания инфекционного госпиталя», – сообщили в здравоохранительном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Демской больницы Уфы выписывают пациентов: там планируют размещать больных коронавирусом
На 37 жителей Башкирии заведут дела за нарушение режима самоизоляции
Радий Хабиров предложил всем членам правительства Башкирии сдать тест на коронавирус
Стало известно, сколько жителей Башкирии находятся на карантине по коронавирусу
«Костюмы потом будете покупать»: Радий Хабиров поручил районам и городам формировать резервы из-за коронавируса
Глава Башкирии объявил о заморозке строительства социальных объектов
Главврач детской клинической больницы в Уфе после возвращения из Европы вышел на работу
В санаториях Башкирии из-за коронавируса изменят порядок питания
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе «Газель» помяла припаркованный BMW
Линус Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым» и болельщиками