На 37 жителей Башкирии заведут дела за нарушение режима самоизоляции

26 Март 2020 2020-03-26T09:16:31+03:00

На них составят протоколы после того как они выйдут из карантина

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Как минимум 37 жителей Башкирии привлекут к ответственности за нарушение режима самоизоляции после возвращения из стран-очагов коронавируса. Об этом сообщил замруководителя регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов на оперативном совещании в правительстве. По его словам, рабочая группа по противодействию новой коронавирусной инфекции проводит ежедневные обходы жителей республики, прибывших из иностранных государств.

«В период с 21 по 23 марта были составлены акты – сейчас ведется обработка этих материалов для решения вопроса о возбуждении дел в отношении тех лиц, нарушивших 14-дневный срок самоизоляции. Предварительно принято решение о возбуждении вышеуказанных дел в отношении 37 граждан республики», – сообщил Жеребцов.

На них составят протоколы после того как они выйдут из самоизоляции. Радий Хабиров, комментируя доклад представителя Роспотребнадзора отметил, что «у нас невысокий уровень дисциплины тех, кто вернулся из-за рубежа и с высочайшей долей вероятности является инфицированным». Он попросил сотрудников правоохранительных и надзорных органов активно проводить работу по выявлению людей, нарушивших режим самоизоляции. Напомним, с начала марта листы нетрудоспособности по карантину выданы 1677 жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU