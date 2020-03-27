2020-03-27T07:40:33+03:00
Общество

Детей в Уфе застукали за опасным для жизни занятием

Школьники-экстремалы решили поиграть на крыше заброшенного здания
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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Жители Уфы застукали подростков за рискованным развлечением. Двое ребят забрались на крышу заброшенного детского сада в Затоне и, не страшась возможных травм, прыгали и бегали по ней. Один из свидетелей заснял их экстремальный досуг на видео. На кадрах видно, как ребята подходят к краю крыши и будто примеряются, не прыгнуть ли. Потом они перемещаются на разрушенную часть кровли и развлекаются, балансируя, как канатоходцы, на балках.

- Что ждете? Чтобы кто-то умер там? - вопрошает автор записи районные власти.

Большинство подписчиков разделили его возмущение. Некоторые предложили разместить видео в других местных группах, чтобы родители опознали своих детей и провели с ними воспитательную беседу. Однако нашлись и те, кто вступился за школьников, мол, все мы в детстве лазили по гаражам и крышам и раздувать из этого проблему не стоит.

Опасные развлечения подростков в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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