Детей в Уфе застукали за опасным для жизни занятием
Жители Уфы застукали подростков за рискованным развлечением. Двое ребят забрались на крышу заброшенного детского сада в Затоне и, не страшась возможных травм, прыгали и бегали по ней. Один из свидетелей заснял их экстремальный досуг на видео. На кадрах видно, как ребята подходят к краю крыши и будто примеряются, не прыгнуть ли. Потом они перемещаются на разрушенную часть кровли и развлекаются, балансируя, как канатоходцы, на балках.
- Что ждете? Чтобы кто-то умер там? - вопрошает автор записи районные власти.
Большинство подписчиков разделили его возмущение. Некоторые предложили разместить видео в других местных группах, чтобы родители опознали своих детей и провели с ними воспитательную беседу. Однако нашлись и те, кто вступился за школьников, мол, все мы в детстве лазили по гаражам и крышам и раздувать из этого проблему не стоит.
Опасные развлечения подростков в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU