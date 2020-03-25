Курировать спорт в парламенте Башкирии будет паралимпийский чемпион

25 Март 2020 2020-03-25T11:56:14+03:00

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Стало известно, кто будет курировать спорт в башкирском парламенте. Вакантную должность после ухода Андрея Иванюты (ныне глава Белорецкого района) займет паралимпиский чемпион Ирек Зарипов. Ранее он был зампредседателя по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Теперь он займет аналогичную должность, но уже в Комитете по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

«Ирек Айратович – заслуженный мастер спорта Российской Федерации, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр. Считаю, что на данном направлении знания и опыт депутата будут применены с максимальной эффективностью», – сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

На Зимних Паралимпийских играх в 2014 году Ирек Зарипов занял взял серебро в лыжных гонках на 15 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU