2020-03-25T11:56:14+03:00
Общество

Курировать спорт в парламенте Башкирии будет паралимпийский чемпион

Именитый спортсмен сменит на этом посту Андрея Иванюту
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Ирек ЗариповИрек Зарипов
Изменить размер текста:

Стало известно, кто будет курировать спорт в башкирском парламенте. Вакантную должность после ухода Андрея Иванюты (ныне глава Белорецкого района) займет паралимпиский чемпион Ирек Зарипов. Ранее он был зампредседателя по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Теперь он займет аналогичную должность, но уже в Комитете по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

«Ирек Айратович – заслуженный мастер спорта Российской Федерации, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр. Считаю, что на данном направлении знания и опыт депутата будут применены с максимальной эффективностью», – сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

На Зимних Паралимпийских играх в 2014 году Ирек Зарипов занял взял серебро в лыжных гонках на 15 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Секс-дива Инстаграма из Уфы попала в серьезное ДТП
Вертикальный забег в здании Банка УРАЛСИБ перенесён на осень
Стало известно, каким рейсом в Уфу завезли коронавирус
Зараженный коронавирусом уфимец скрыл, что вернулся из поездки в Европу
Четвертым заболевшим коронавирусом в Башкирии оказался ребенок
Курировать спорт в парламенте Башкирии будет паралимпийский чемпион
Мэр Нефтекамска показал пародию на Little Big и позвал жителей убраться в городе
Подследственного Булата Юмадилова сняли с поста вице-президента Адвокатской палаты Башкирии
В ГИБДД Уфы рассказали подробности ДТП с пьяным водителем, перевозившим маленьких детей
В Башкирии зафиксирован подъем рек
В Уфе в больнице скончался молодой мужчина: причина - запущенная пневмония
Глава ДУМ Башкирии отвергает всякую связь между мечетями и убитым в Уфе террористом
В Уфе прекратили поиски женщины, пропавшей два месяца назад
В Башкирии мужчина погиб под колесами «Ауди»
В администрации Уфы прекратили личные приемы граждан
Пьяный уфимец и двое его маленьких детей получили травмы в ДТП с грузовиком
Жителям Башкирии рассказали, почему торговые центры не закрывают из-за коронавируса
Футболиста «Уфы» Оливье Тилля выписали из больницы
Стала известна личность четвертого зараженного коронавирусом в Башкирии
Число заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось до четырех
В торговых центрах Уфы введут патрули и усилят работу служб безопасности
В Башкирии из-за пандемии приостановят строительство многих социальных объектов
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы
В Башкирии борец с коррупцией в погонах «крышевал» незаконную продажу спиртного – СК
Блогерша из Уфы, проигнорировавшая карантин после возвращения из Таиланда, отделается штрафом