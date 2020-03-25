Мэр Нефтекамска показал пародию на Little Big и позвал жителей убраться в городе
Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев опубликовал на своей странице в Facebook забавное видеоприглашения на еженедельную уборку города. Запись представляет собой пародию на клип «Uno» группы Little Big. На кадрах мужчина и две девушки ритмично двигаются под известную песню с измененным текстом, призывающем прийти на «Чистый четверг».
«Covid-19 боится чистоты и хорошего настроения!» – написал Мавлиев.
Однако даже на уборку города приглашены далеко не все. Нефтекамцев, прибывшие из других стран и находящихся на карантине, мэр настоятельно попросил остаться дома.
Пародия на Little Big прямиком из Нефтекамска // 25.03.
ИСТОЧНИК KP.RU