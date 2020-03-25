Подследственного Булата Юмадилова сняли с поста вице-президента Адвокатской палаты Башкирии

25 Март 2020 2020-03-25T10:34:29+03:00

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По ходатайству СК Башкирии Булата Юмадилова отстранили от должности вице-президента Адвокатской палаты республики. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Суд согласился с доводами следователей – в частности, о том, что обвиняемый, «может оказать воздействие на свидетелей», которые являются его подчиненными, или скрыть важные для уголовного дела документы.

Юмадилов находится под следствием в связи с обвинением в злоупотреблении полномочиями. По версии правоохранителей, он организовал аренду Адвокатской палатой двух помещений, принадлежащих его теще, по завышенным ценам. В статье необоснованных расходов значатся более пяти миллионов рублей.

Юмадилов занял должность вице-президента организации совсем недавно – в начале марта текущего года. До этого он возглавлял Адвокатскую палату.

ИСТОЧНИК KP.RU