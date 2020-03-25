В Башкирии зафиксирован подъем рек
В Башкирии зафиксирован подъем воды в реках. Об этом рассказал Башгидромет. Начало паводка ознаменовали реки Белая (возле Стерлитамака поднялась на 1 см и возле Уфы – на 3 см) и Уфимка (возле Шакшки – на 16 см за сутки).
По данным синоптиков, к выходным температура воздуха в республике заметно повысится – ожидается потепление до +7 градусов. А это значит, что уровень воды в реках будет только расти.
Ранее сообщалось, что паводки в Башкирии начнутся 8-10 дней раньше обычного. Согласно прогнозам специалистов, река Белая в районе Уфы и Бирска поднимется на 50 см выше нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU