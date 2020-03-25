2020-03-25T09:46:02+03:00
Общество

В Башкирии зафиксирован подъем рек

Уровень Уфимки повысился на 16 см
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Совсем скоро в Башкирии установится плюсовая температура и активизируются паводковые процессыСовсем скоро в Башкирии установится плюсовая температура и активизируются паводковые процессыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Башкирии зафиксирован подъем воды в реках. Об этом рассказал Башгидромет. Начало паводка ознаменовали реки Белая (возле Стерлитамака поднялась на 1 см и возле Уфы – на 3 см) и Уфимка (возле Шакшки – на 16 см за сутки).

По данным синоптиков, к выходным температура воздуха в республике заметно повысится – ожидается потепление до +7 градусов. А это значит, что уровень воды в реках будет только расти.

Ранее сообщалось, что паводки в Башкирии начнутся 8-10 дней раньше обычного. Согласно прогнозам специалистов, река Белая в районе Уфы и Бирска поднимется на 50 см выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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