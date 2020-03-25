В Уфе в больнице скончался молодой мужчина: причина - запущенная пневмония
33-летний уфимец умер в больнице
Уфимца не смогли спасти, и он скончался от осложнений.
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В минувшую субботу 21 марта в столице Башкирии в одной из больниц Уфы умер молодой парень. Как рассказали друзья 33-летнего Алексея Д. (имя изменено – Ред.), причиной смерти мужчины стала запущенная пневмония. Уфимца не смогли спасти, и он скончался от осложнений.
В последний путь Алексея проводили 23 марта. Попрощаться с ним собралось несколько десятков человек, среди которых родственники и друзья. Алексей был добрым, жизнерадостным человеком, увлекался мототехникой, был мотоциклистом.
Подробности трагедии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU