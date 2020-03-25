2020-03-25T07:01:45+03:00
Происшествия

Пьяный уфимец и двое его маленьких детей получили травмы в ДТП с грузовиком

Их "Шевроле Нива" врезалась в автоцистерну
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Накануне вечером, 24 марта, на севере Уфы произошла авария с участием КамАЗа. По информации Госавтоинспекции республики, около 22:30 на улице Энергетиков в Орджоникидзевском районе города "Шевроле Нива" столкнулась с автоцистерной. Последней управлял 58-летний житель Самарской области, за рулем "Шевроле" же сидел 37-летний уфимец.

Мужчина, как показала позже проверка, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадал он сам, а также двое его маленьких детей - мальчики шести и семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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