В Башкирии мужчина погиб под колесами «Ауди»
Он переходил дорогу в неположенном месте
Фото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
В Башкирии в результате наезда иномарки погиб местный житель. Смертельное ДТП случилось вечером 24 марта в Ишимбайском районе республики. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 58-летний мужчина переходил улицу Губкина в неустановленном месте, когда его сбила "Ауди А3" под управлением 33-летнего местного жителя. Мужчина залетел на капот и ударился о лобовое стекло.
"В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия", - пояснили в ГИБДД региона.
По факту случившегося ведется разбирательство.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU