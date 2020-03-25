2020-03-25T07:27:44+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина погиб под колесами «Ауди»

Он переходил дорогу в неположенном месте
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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В Башкирии в результате наезда иномарки погиб местный житель. Смертельное ДТП случилось вечером 24 марта в Ишимбайском районе республики. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 58-летний мужчина переходил улицу Губкина в неустановленном месте, когда его сбила "Ауди А3" под управлением 33-летнего местного жителя. Мужчина залетел на капот и ударился о лобовое стекло.

"В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия", - пояснили в ГИБДД региона.

По факту случившегося ведется разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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