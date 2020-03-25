2020-03-25T08:03:32+03:00
Общество

В Уфе прекратили поиски женщины, пропавшей два месяца назад

Ее разыскивали по всей республике
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе прекратили поиски 43-летней Марины Меший. Как сообщили волонтеры поискового регионального отряда «Лиза Алерт», женщина нашлась живой. Где и при каких обстоятельствах ее обнаружили, умалчивается.

Напомним, со дня пропажи Марины прошло почти два месяца - женщина перестала выходить на связь еще 30 января. В тот день она вышла из дома в Уфе и не вернулась. Родные и близкие запаниковали и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Масштабную поисковую кампанию развернулись по всей республике и в соцсетях и лишь накануне, 24 марта, стало известно, что женщина жива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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