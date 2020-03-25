2020-03-25T07:16:34+03:00
Общество

В администрации Уфы прекратили личные приемы граждан

Заседание Горсовета тоже пройдет в дистанционном режиме
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Администрация Уфы приостанавливает проведение личных приемов граждан. В пресс-службе пояснили, что эта мера временная и приняли ее, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Однако обращения все еще можно подавать в письменной форме по адресу г. Уфа, проспект Октября, 120, а также дистанционно: через Электронную приемную органов власти РБ, через официальный сайт мэрии или на почту cityadm@ufacity.info.

Уточнить, на каком этапе рассмотрения находится ваше обращение, можно по телефонам: 8 (347)-279-12-61, 8 (347)-279-05-61 (для граждан), 8 (347)-279-12-60, 8 (347)-279-05-08 (для юридических лиц).

К слову, даже запланированное на сегодня, 25 марта, заседание Городского совета Уфы пройдет в дистанционной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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