2020-03-25T06:15:43+03:00
Спорт

Футболиста «Уфы» Оливье Тилля выписали из больницы

Анализы показали, что у него нет коронавируса
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Коронавирус у легионера "Уфы" не подтвердилсяКоронавирус у легионера "Уфы" не подтвердился
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Футболиста «Уфы» Оливье Тилля выписали из инфекционной больницы, куда он попал с подозрением на коронавирус. Анализы полузащитника на COVID-19 оказались отрицательными.

- Тилля выписали. Он прошел все необходимые процедуры, с ним всё хорошо. У него ничего не обнаружено, - рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов в телефонной беседе с корреспондентом РИА Новости.

По словам Газизова, команда будет на карантине минимум до 2 апреля.

Хавбек «уфимцев», напомним, попал в больницу еще 17 марта. Для перестраховки гендиректор клуба отправил игроков, тренеров и административный состав, который контактировал с люксембуржцем, на домашний карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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