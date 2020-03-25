Жителям Башкирии рассказали, почему торговые центры не закрывают из-за коронавируса
На очередном брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкирии обсуждался вопрос закрытия торговых центров в регионе. Многие горожане недоумевают, почему они еще работают, тогда как кинотеатры, бассейны и другие заведения двери закрыли.
По словам представителя Роспотребнадзора по Башкирии Насимы Кучимовой, власти предпочитают мониторить подобные общественные пространства. Проверки начались еще с 1 февраля.
- Наши специалисты стали обходить все торговые центры, бассейны и другие общественные места. Мы подготовили персонал к тому, как предотвратить занос инфекций, как проводить противовирусную санобработку. На сегодняшний день невозможно без торговых центров, особенно в плане продуктов питания, - пояснила она.
Проверки планируется проводить и дальше. К слову, в других странах ситуация аналогичная - торговые центры в основном работают, правда, частично. Открыты магазины продуктов, аптеки, банкоматы.
ИСТОЧНИК KP.RU