2020-03-25T06:34:55+03:00
Общество

Жителям Башкирии рассказали, почему торговые центры не закрывают из-за коронавируса

Главная причина в том, что людям нужно где-то покупать продукты
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На очередном брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкирии обсуждался вопрос закрытия торговых центров в регионе. Многие горожане недоумевают, почему они еще работают, тогда как кинотеатры, бассейны и другие заведения двери закрыли.

По словам представителя Роспотребнадзора по Башкирии Насимы Кучимовой, власти предпочитают мониторить подобные общественные пространства. Проверки начались еще с 1 февраля.

- Наши специалисты стали обходить все торговые центры, бассейны и другие общественные места. Мы подготовили персонал к тому, как предотвратить занос инфекций, как проводить противовирусную санобработку. На сегодняшний день невозможно без торговых центров, особенно в плане продуктов питания, - пояснила она.

Проверки планируется проводить и дальше. К слову, в других странах ситуация аналогичная - торговые центры в основном работают, правда, частично. Открыты магазины продуктов, аптеки, банкоматы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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