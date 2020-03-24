Число заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось до четырех

24 Март 2020 2020-03-24T21:32:41+03:00

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Поздно вечером в своих социальных сетях первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров подтвердил еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в республике. Еще рано утром глава региона также через соцсети сообщал, что в инфекционной больнице Уфы находятся три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Заседание президиума правительства Башкортостана начали сегодня с новости о выявлении на территории республики троих заболевших COVID19. Правда теперь уже четверо. Состояние их стабильное. Они надежно изолированы, - написал Андрей Назаров.

По словам вице-премьера регионального правительства, всех, кто общался с заразившимся в последнее время, уже установили. Он также отметил, что меры предосторожности, предпринятые властями, «позволяют владеть ситуацией». Назаров попросил жителей Башкирии сохранять спокойствие и заявил, что поручил усилить меры контроля в аэропорту Уфы, на железной дороге и в общественном транспорте.

Чуть раньше «КП-Уфа» удалось поговорить с одной из заразившихся коронавирусной инфекцией. В беседе с «Комсомолкой» она рассказала о своем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU