В Башкирии из-за пандемии приостановят строительство многих социальных объектов

24 Март 2020 2020-03-24T21:46:49+03:00

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В ближайшее время бюджет Башкирии будет серьезно пересмотрен из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров во время совещания с министрами и главами районов. Он отметил, что меры по недопущению распространения COVID-19 – не единственный вызов, который стоит перед властями.

- Бюджет будет серьезно пересматриваться, к этому готовьтесь. Это значит, что мы сейчас остановим прежде всего строительство многих социальных объектов, - обратился Хабиров к главам районов Башкирии. По его словам, часть денег придется направить на поддержку экономики и решение социальных задач.

В противовес этому, глава региона отметил, что проведение «Инвестиционных часов» власти отменять не собираются. Главам района придется, как и раньше, «работать с инвесторами». В подтверждении своих слов, Хабиров провел на «Уфимкабеле» совещание «Промышленный час».

-Жизнь продолжается. Да, на мировых рынках начинается рецессия, но если мы упорно и последовательно продолжим поддерживать нашу промышленность и бизнес – мы сможем восстановиться быстрее. Меры поддержки бизнеса – озвучу в четверг, - написал у себя в социальных сетях глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU