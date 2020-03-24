2020-03-24T21:46:49+03:00
Политика

В Башкирии из-за пандемии приостановят строительство многих социальных объектов

Об этом заявил на совещании глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В ближайшее время бюджет Башкирии будет серьезно пересмотрен из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров во время совещания с министрами и главами районов. Он отметил, что меры по недопущению распространения COVID-19 – не единственный вызов, который стоит перед властями.

- Бюджет будет серьезно пересматриваться, к этому готовьтесь. Это значит, что мы сейчас остановим прежде всего строительство многих социальных объектов, - обратился Хабиров к главам районов Башкирии. По его словам, часть денег придется направить на поддержку экономики и решение социальных задач.

В противовес этому, глава региона отметил, что проведение «Инвестиционных часов» власти отменять не собираются. Главам района придется, как и раньше, «работать с инвесторами». В подтверждении своих слов, Хабиров провел на «Уфимкабеле» совещание «Промышленный час».

-Жизнь продолжается. Да, на мировых рынках начинается рецессия, но если мы упорно и последовательно продолжим поддерживать нашу промышленность и бизнес – мы сможем восстановиться быстрее. Меры поддержки бизнеса – озвучу в четверг, - написал у себя в социальных сетях глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось до четырех
В торговых центрах Уфы введут патрули и усилят работу служб безопасности
В Башкирии из-за пандемии приостановят строительство многих социальных объектов
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы
В Башкирии борец с коррупцией в погонах «крышевал» незаконную продажу спиртного – СК
Блогерша из Уфы, проигнорировавшая карантин после возвращения из Таиланда, отделается штрафом
Билайн упрощает для абонентов звонки на горячие линии по теме противодействия коронавирусу
Полторы сотни фирм Башкирии недоплатили своим работникам 760 млн рублей
Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ
Уфимский аэропорт из-за коронавируса усилил эпидконтроль на внутренних рейсах
Возле газовой магистрали в Уфе провалилась земля
Башкирский экс-министр пойдет под суд за незаконные сделки с земельными участками
Билайн запустил 4G более чем в 30 районах Башкирии
Стали известны личности зараженных коронавирусом в Башкирии
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
Башкирия потратит на голосование по поправкам к Конституции 50 млн рублей
Выяснилось, что двое из трех зараженных коронавирусом в Башкирии прилетели из Франции
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Власти Башкирии из-за коронавируса закрыли театры и музеи
В Уфе женщина с подозрением на коронавирус сама пришла в больницу: ищут всех, кто был с ней в очереди
ВТБ планирует внедрить биометрический эквайринг
Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом в Башкирии
У торгового комплекса в Уфе обнаружен труп молодого мужчины со следами побоев
«Отдых или заточение?»: Каринэ Хабирова перечислила плюсы пребывания на карантине
В аптеки Башкирии завезут дорогие маски из Китая
В Башкирии пьяный водитель за рулем «Киа» устроил аварию