2020-03-24T18:34:59+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы

В некоторых районах республики к тому же резко похолодает
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ближайшие сутки в Башкирии вновь ухудшится погода. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют по республике облачную погоду с прояснениями, местами мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега на провода и деревья. В западный районах мокрый снег до умеренного. О неблагоприятных явлениях предупреждает МЧС по Башкирии.

По данным метеорологов, вплоть до вечера предстоящей среды, 25 марта, на некоторых участках дорог республики ожидается гололедица, ночью и утром на Башкирию опустится туман – видимость ухудшится до 500-100 метров. Температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов Цельсия, при прояснении до -10°С. Днем потеплеет до +1,+6°С.

В Уфе в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. В башкирской столице также пойдет снег с дождем, на дорогах ожидается гололедица.

Как сообщает МЧС по Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр, температура воздуха в Уфе ночью -1,-3°С, днем +3,+5°С. Ветер юго-западного и западного направления, 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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