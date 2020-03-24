В торговых центрах Уфы введут патрули и усилят работу служб безопасности
В Уфе городские и республиканские власти провели совещание, на котором обсудили меры по противодействию АУЕ-подросткам и малолетним хулиганам в торговых центрах. В обсуждении приняли участие зампремьера правительства республики Ирек Сагитов, министр молодежной политики Руслан Хабибов, заместитель министра образованию Филюс Миназов. По итогам встречи был составлен план работы по усилению безопасности в комплексах.
В дни весенних каникул ТЦ будут патрулировать сотрудники правоохранительных органов и общественной безопасности. Сами торговые центры усилят работу охраны и служб безопасности.
Напомним, во время оперативного совещания в правительстве РБ глава Башкирии Радий Хабиров возмутился юношами, которые плотно обосновались в одном из городских торговых комплексов, где они вызывающе себя ведут, воруют и избивают детей. Он поручил заняться подростками с криминальными увлечениями, пока «они не выросли шакалятами».
ИСТОЧНИК KP.RU