2020-03-24T16:28:12+03:00
Общество

Блогерша из Уфы, проигнорировавшая карантин после возвращения из Таиланда, отделается штрафом

На нее не будут заводить уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.comфото: Instagram.com
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Блогерше из Уфы Гузель Шарафутдиновой за нарушение карантина после возвращения из Таиланда выпишут штраф. Как стало известно «КП-Уфа», в отношении девушки не будут возбуждать уголовное дело – ее правонарушение признано незначительным. Сейчас она вместе со своей семьей находится на карантине.

Напомним, Гузель прилетела в Уфу из Таиланда 19 марта, после чего отправилась навещать пожилую мать. Поездку, как и полагается блогеру, она транслировала онлайн – в сторис на своей странице в Instagram. Халатность девушки вызвала волну негодования подписчиков. Шумиха вокруг этой истории привела к проверке блогерши республиканским МВД, а также резкому осуждению со стороны руководителя Башкирии Радия Хабирова. Он публично потребовал наказать девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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