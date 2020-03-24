Блогерша из Уфы, проигнорировавшая карантин после возвращения из Таиланда, отделается штрафом

24 Март 2020 2020-03-24T16:28:12+03:00

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Блогерше из Уфы Гузель Шарафутдиновой за нарушение карантина после возвращения из Таиланда выпишут штраф. Как стало известно «КП-Уфа», в отношении девушки не будут возбуждать уголовное дело – ее правонарушение признано незначительным. Сейчас она вместе со своей семьей находится на карантине.

Напомним, Гузель прилетела в Уфу из Таиланда 19 марта, после чего отправилась навещать пожилую мать. Поездку, как и полагается блогеру, она транслировала онлайн – в сторис на своей странице в Instagram. Халатность девушки вызвала волну негодования подписчиков. Шумиха вокруг этой истории привела к проверке блогерши республиканским МВД, а также резкому осуждению со стороны руководителя Башкирии Радия Хабирова. Он публично потребовал наказать девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU