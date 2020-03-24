В Башкирии борец с коррупцией в погонах «крышевал» незаконную продажу спиртного – СК

24 Март 2020 2020-03-24T17:52:04+03:00

Мужчина за два года получил 320 тысяч рублей

За два года высокопоставленный полицейский заработал 320 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет подозревает начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города Кумертау в получении взятки. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

По версии СК, с 2017 по 2019 годы подозреваемый получал деньги от горожанки, занимавшейся незаконной продажей спиртного. В обмен правоохранитель «крышевал» бизнес: предупреждал предпринимательницу о готовящихся проверках и оперативных мероприятиях со стороны полиции. Борец с коррупцией за свои услуги получил 320 тысяч рублей. Факт взятничества был выявлен в ходе работы региональных ФСБ и МВД.

Подозреваемый признал вину в совершенном преступлении. Его отпустили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU