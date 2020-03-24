Полторы сотни фирм Башкирии недоплатили своим работникам 760 млн рублей

24 Март 2020 2020-03-24T15:35:17+03:00

После прокурорских проверок на 46 работодателей были возбуждены уголовные дела

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На данный момент в Башкирии 148 фирм должны своим работникам 760 млн рублей. Об этом сообщил главный прокурор республики Владимир Ведерников на заседании Курултая.

По данным руководителя правоохранительного ведомства, 503 млн рублей долгов приходится на 74 банкротские организации. В 2019 году было выявлено 348 работодателей, оставивших своих сотрудников без денег на общую сумму в 1,5 млрд рублей.

После прокурорской проверки на 46 должников были заведены уголовные дела. За счет мер, принятых правоохранителями, удалось погасить долги по оплате труда в размере 800 млн рублей. Тем не менее сложившуюся в республику ситуацию по этой линии Ведерников назвал «напряженной».

ИСТОЧНИК KP.RU