Уфимский аэропорт из-за коронавируса усилил эпидконтроль на внутренних рейсах

24 Март 2020 2020-03-24T14:21:47+03:00

В башкирской воздушной гавани теперь работают круглосуточные пункты по забору биоматериалов

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Уфимский аэропорт усилил меры по предотвращения распространения коронавируса. Теперь под особым контролем находятся и внутренние рейсы.

Совместно с региональным Минздравом в терминалах воздушной гавани организованы круглосуточные медпункты по забору биоматериалов. Проверять будут как тех, кто прибыл в столицу Башкирии из-за рубежа, так и тех, кто вернулся в течение 14 дней транзитом из зарубежных стран. На местах увеличено количество специалистов Роспотребнадзора. Они осматривают пассажиров и проводят анкетирования на бортах.

В зоне выдачи багажа терминала внутренних линий установлен дополнительный тепловизор. Такой же находится при выходе в зону прилета в международной терминале.

Напомним, на данный момент в Башкирии выявлены три человека, инфицированных коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU