Уфимский аэропорт из-за коронавируса усилил эпидконтроль на внутренних рейсах
Уфимский аэропорт усилил меры по предотвращения распространения коронавируса. Теперь под особым контролем находятся и внутренние рейсы.
Совместно с региональным Минздравом в терминалах воздушной гавани организованы круглосуточные медпункты по забору биоматериалов. Проверять будут как тех, кто прибыл в столицу Башкирии из-за рубежа, так и тех, кто вернулся в течение 14 дней транзитом из зарубежных стран. На местах увеличено количество специалистов Роспотребнадзора. Они осматривают пассажиров и проводят анкетирования на бортах.
В зоне выдачи багажа терминала внутренних линий установлен дополнительный тепловизор. Такой же находится при выходе в зону прилета в международной терминале.
Напомним, на данный момент в Башкирии выявлены три человека, инфицированных коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU