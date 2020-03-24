Возле газовой магистрали в Уфе провалилась земля

24 Март 2020 2020-03-24T13:53:11+03:00

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На улице Софьи Перовской в Кировском районе Уфы провалился грунт – такое сообщение накануне вечером, 23 марта, получил диспетчерский центр Управления гражданской защиты от местного жителя. Как выяснилось, инцидент произошел около шести часов вечера перед домом №14 в районе газовой магистрали.

Выехавшая на место происшествия аварийная бригада не выявила повреждения газопровода, равно как и утечки газа. Сотрудники оградили участок. В настоящий момент специалисты выясняют причину образования провала.

ИСТОЧНИК KP.RU