2020-03-24T13:24:31+03:00
Общество

Башкирский экс-министр пойдет под суд за незаконные сделки с земельными участками

Его обвиняют в махинациях с земельными участками
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: economy.bashkortostan.ruФото: economy.bashkortostan.ru
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Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего экс-главы Минземимущества республики Евгения Гурьева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие полагает, что в ноябре 2015 года высокопоставленный чиновник в обход конкурса предоставил застройщику два земельных участка на улице Менделеева в Уфе за 50 процентов от их кадастровой стоимости. При этом само министерство не имело право распоряжаться землей – она относилась к компетенции городских властей.

«В дальнейшем фирма зарегистрировала право собственности на землю, в результате чего муниципальному бюджету причинен ущерб в размере 52,7 млн. рублей», – сообщили в республиканской прокуратуре.

Этим дело не ограничилось. В мае 2018 года чиновник без каких-либо торгов согласовал мену складского помещения под управлением «Башкирского театра оперы и балета» с производственной базой ООО «Уфа-Инвест». Последняя получила складской комплекс на улице Софьи Перовской. После этого министр реализовал участок ООО «Уфа-Инвест» за 22 млн. рублей, так как объекты, расположенные на нем, находился в собственности фирмы.

«Коммерческая фирма изменила вид разрешенного использования земельного участка на «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» и в октябре 2018 года продала указанный участок и производственную базу ООО «Фирма СУ-10», – пояснили в правоохранительном ведомстве.

Ущерб бюджету республики от отчуждения земельного участка составил более 518 млн рублей.

Обвиняемый вину не признал и ущерб не возместил. В ходе следствия был наложен ущерб на его имущество – недвижимость и машина. В ближайшее время дело будет передано в суд Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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