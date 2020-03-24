2020-03-24T13:45:49+03:00
Общество

Стали известны личности зараженных коронавирусом в Башкирии

Их состояние оценивается как стабильное
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У троих жителей Башкирии диагностировали коронавирусУ троих жителей Башкирии диагностировали коронавирус
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На брифинге Минздрава в Уфе рассказали о личностях первых инфицированных коронавирусом в Башкирии.

По данным Роспотребнадзора, заражены две жительницы Дюртюлей - мать и дочь 35 лет. С 8 марта они находились в туристической поездке в Европе. В Россию вернулись 14 марта, и через Москву прилетели в республику. Третий больной - 69-летний мужчина. За пределы страны он не выезжал, однако за последнее время несколько раз посещал Москву.

- Их состояние стабильное. Лечение проходит по опыту зарубежных коллег, - сказал министр здравоохранения республики Максим Забелин. – Они лежат в инфекционной больнице в Уфе, от людей изолированы, опасности не представляют, находятся в специальных боксах.

Напомним, что 24 марта утром Радий Хабиров сообщил о троих заболевших коронавирусом, двое женщин, которые прибыли из Франции, и один мужчина, вернувшийся в Уфу из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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