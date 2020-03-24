Башкирия потратит на голосование по поправкам к Конституции 50 млн рублей
Правительство Башкирии выделило порядка 50 млн рублей для проведения общероссийского голосования по поправка к Конституции. Деньги будут потрачены на покупку техники, канцтоваров и других нужд, сообщает ТАСС. В день голосования в республике будут работать почти 3434 избирательных участков.
Председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко отметила, что период проведения голосования может быть увеличен с трех до семи дней». Это могут сделать в целях предотвращения коронавируса. Как сообщает «Башинформ», участки будут обеспечены дезинфицирующими средствами, а граждане на входе и выходе пройдут обработку кожным антисептиком.
ИСТОЧНИК KP.RU