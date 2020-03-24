Выяснилось, что двое из трех зараженных коронавирусом в Башкирии прилетели из Франции

24 Март 2020 2020-03-24T10:48:12+03:00

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Два жителя Башкирии, у которых был выявлен коронавирус, вернулись в республику из Франции. Они прибыли в Уфу 15 марта, а на следующий день ушли на самоизоляцию. Об этом сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на региональный Минздрав. Всего на сегодняшний день известно о трех зараженных: двух женщинах и одном мужчине. Третий инфицированный совершал регулярные поездки в Москву. Он так же прилетел в Уфу 15-го числа и ушел на карантин. Все, у кого был обнаружен COVID-19, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное

«Мы начинаем мероприятия по регламенту, выявили, с кем они контактировали, – сказал Хабиров телеканалу. – По всем лицам, кто находится на самоизоляции, ходит сводная бригада, чтобы людям объяснить, где они должны находиться». Он добавил, что некоторым гражданам уже были выписаны протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Тем временем аэропорт «Уфа» перешел на усиленное обследование граждан, прибывших из зарубежных государств. Минувшей ночью был обследован рейс из Анталии со 140 пассажирами на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU