Власти Башкирии из-за коронавируса закрыли театры и музеи

24 Март 2020 2020-03-24T10:41:40+03:00

Мера будет действовать как минимум до 20 апреля

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Из-за угрозы распространения коронавируса Минкульт Башкирии закрыл театры, музеи и концертные залы. Соответствующее решение было принято во время профильного совещания накануне, 23 марта. Учреждения культуры будут недоступны для посещения как минимум до 20 апреля.

Закрываются для посетителей Национальный музей РБ, Республиканский музей Боевой Славы, Башкирских художественный музей им. М. Нестерова. Для единичных гостей будут функционировать Литературный музей и его филиалы. Коллективные посещения запрещены в Национальной библиотеке имени Заки Валиди и Башкирской библиотеке для слепых.

Учреждения культуры переходят в онлайн: театры и концертные организации по возможности будут показывать спектакли и представления в режиме видеотрансляции. Музеи займутся проведением виртуальных экскурсий.

Напомним, накануне, 23 марта, в Башкирии были закрыты кинотеатры. Мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU