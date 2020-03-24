В Уфе женщина с подозрением на коронавирус сама пришла в больницу: ищут всех, кто был с ней в очереди

24 Март 2020 2020-03-24T10:14:24+03:00

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Стали известны подробности закрытия 22-ой больницы в Уфе вчера, 23 марта. Как ранее публиковала «КП – Уфа», собственный источник сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыто приемное отделение больницы скорой медицинской помощи.

Сегодня выяснилось, что ЧП было связано с тем, что в больницу пришла женщина с подозрением на коронавирус. Уфимка только вернулась после отдыха из-за границы. Предположительно, из Европы.

- Сначала она пришла с высокой температурой к терапевту, а уже врач ее направил в приемный покой. С подозрением на вирус она обратилась в 22-ую и просто просидела в очереди с другими людьми. Сейчас всех, кто был с ней в коридоре, ищут, чтобы взять у них анализы, - сообщил собственный источник.

- Случай был, отработан стандартный алгоритм поступления пациента с подозрением. Больница сейчас работает в штатном режиме, - прокомментировал минздрав Башкирии.

Пока непонятно, связан ли этот случай с теми тремя людьми, у которых ранее подтвердили факт заражения коронавирусной инфекцией. Известно, что в медучреждении вчера проходили экстренные собрания.

Напомним, что по прилете из-за границы каждый должен закрыться на 14-дневный карантин, не выходить на улицу и не ходить в больницу лично. В случае симптомов нужно обязательно вызвать терапевта на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU