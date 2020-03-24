Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом в Башкирии
Сегодня утром, 24 марта, стало известно о первых зараженных коронавирусом в Башкирии. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.
Все инфицированные – уфимцы – в настоящий момент находятся в башкирской столице под пристальным наблюдением. Двое недавно прилетели из-за рубежа, а третий совершал регулярные поездки в Москву. Больных изолировали, а их ближайших контактов начали отрабатывать еще до подтверждения диагнозов.
Руководитель Башкирии сообщил, что республика была готова к случаям заражения: «ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами - тоже. Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями».
Из-за обнаружения первых инфицированных COVID-19 в республике был перенесен ежедневный брифинг Минздрава Башкирии. Сегодня вместо 20:00 он пройдет в 14:00, то есть уже после обеда жители региона передадут всю оперативную информацию. Не исключено, что будут усилены меры по профилактике угрозы распространения инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU