«Отдых или заточение?»: Каринэ Хабирова перечислила плюсы пребывания на карантине
Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram перечислила плюсы нахождения на карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Будем смотреть на карантин, как на возможность побыть дома, сделать его уютнее, больше времени проводить с семьей и баловать друг друга вниманием», – написала супруга Хабирова.
Она добавила, что это вынужденная мера необходима для того, чтобы «обезопасить себя, друг друга и нашу республику». Кроме того, Каринэ призвала всех, кто прибыл из стран, где вирус уже есть, обратиться в медучреждение, побыть дома и не посещать общественные места.
Напомним, сегодня, 24 марта, в республике выявлены первые зараженные коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU