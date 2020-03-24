«Отдых или заточение?»: Каринэ Хабирова перечислила плюсы пребывания на карантине

24 Март 2020 2020-03-24T08:15:58+03:00

По ее словам, это прекрасное время для того чтобы побаловать друг друга вниманием

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Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram перечислила плюсы нахождения на карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Будем смотреть на карантин, как на возможность побыть дома, сделать его уютнее, больше времени проводить с семьей и баловать друг друга вниманием», – написала супруга Хабирова.

Она добавила, что это вынужденная мера необходима для того, чтобы «обезопасить себя, друг друга и нашу республику». Кроме того, Каринэ призвала всех, кто прибыл из стран, где вирус уже есть, обратиться в медучреждение, побыть дома и не посещать общественные места.

Напомним, сегодня, 24 марта, в республике выявлены первые зараженные коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU