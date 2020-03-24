В Башкирии пьяный водитель за рулем «Киа» устроил аварию
Он на своей иномарке въехал в автомобиль пенсионерки
.
Изменить размер текста:
Вчера днем, 23 марта, в Дюртюлинском районе на улице Комсомольской села Иванаево столкнулись «Киа Рио», за рулем которого находился 30-летний местный житель, и минивэн «Тойота» под управлением 68-летней пенсионерки.
В результате ДТП пожилая женщина обратилась за медицинской помощью. Известно, что водитель «Киа» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Всего за минувшие сутки произошло 13 аварий, в которых 19 человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД, задержали 27 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU