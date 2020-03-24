2020-03-24T07:24:14+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель за рулем «Киа» устроил аварию

Он на своей иномарке въехал в автомобиль пенсионерки
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 23 марта, в Дюртюлинском районе на улице Комсомольской села Иванаево столкнулись «Киа Рио», за рулем которого находился 30-летний местный житель, и минивэн «Тойота» под управлением 68-летней пенсионерки.

В результате ДТП пожилая женщина обратилась за медицинской помощью. Известно, что водитель «Киа» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за минувшие сутки произошло 13 аварий, в которых 19 человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД, задержали 27 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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