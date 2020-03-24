В аптеки Башкирии завезут дорогие маски из Китая

24 Март 2020 2020-03-24T07:33:55+03:00

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В Башкирии все еще не хватает масок, аптеки пустуют, люди вынуждены шить их сами. Вчера, 23 марта, на очередном брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу Максим Забелин заявил, что в ближайшее время в аптеки республики поступят одноразовые медицинские маски из Китая.

Обольщаться не стоит – их цена будет в три раза дороже, чем до объявления пандемии нового вируса. Маска будет стоить минимум 35 рублей, когда до пандемии ее цена составляла от 4 до 10 рублей.

Со слов главы минздрава, подорожают и многоразовые башкирские маски, которые изготавливают швеи в предприятии «Агидель». Стоимость маски из марли составит 100 рублей за три штуки. Удорожание товара связано с политикой поставщиков и новой закупочной стоимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU