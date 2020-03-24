В Башкирии мужчина, зарезавший в парке любимую, изготовил нож для убийства сам
Накануне в Октябрьском задержали мужчину, который жестоко расправился со своей бывшей супругой в парке Победы 18 марта. Как ранее сообщала «КП – Уфа», он зарезал ее и сбежал. Женщина истекла кровью и умерла.
В данный момент по факту преступления следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозрение сразу пало на обвиняемого, потому что у мужчины ранее были конфликты с убитой из-за ревности. Напомним, что пара давно развелась, но мужчина не хотел с этим мириться.
Убийство жертвы было совершено ножом с необычной формой лезвия, а подозреваемый занимался изготовлением ножей и направлял фотографии изготовленных ножей своей супруге, сообщили в следкоме.
Правоохранители объявили план-перехват, и мужчина был задержан в пригороде Октябрьского сотрудниками ДПС. В это время он ехал за рулем своего автомобиля.
Мужчина сознался в убийстве. Рассказал, что 17 марта вечером выследил свою бывшую супругу и нанес ей множественные ножевые ранения по различным частям тела. Затем злоумышленник покинул место преступления и пять дней скрывался на своей машине, передвигаясь по проселочным дорогам и ночуя в лесу.
В машине полицейские нашли и предполагаемое орудие совершения преступления со следами, похожими на кровь. Убийца также отметил, что изготовил предмет сам.
- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU