У 59 жителей Башкирии подозревают коронавирус

24 Март 2020 2020-03-24T06:56:34+03:00

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Вчера, 23 марта, минздрав Башкирии провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Благо, по состоянию на вечер 23 марта подтвержденных случаев китайской инфекции на территории республики по прежнему нет. В больницах продолжают оставаться те жители, у которых подозревают коронавирус.

- С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 59 человек, из них 5 детей. Это граждане республики, которые обратились за медицинской помощью с подозрением на ОРВИ, - сказал Максим Забелин, глава минздрава РБ.

Главврач Центра эпидемиологии и гигиены Анна Казак сообщила, что в Башкирии на наличие вируса сдали анализ 1962 человека. Болезнь ни у кого не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU