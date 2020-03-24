У 59 жителей Башкирии подозревают коронавирус
Вчера, 23 марта, минздрав Башкирии провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Благо, по состоянию на вечер 23 марта подтвержденных случаев китайской инфекции на территории республики по прежнему нет. В больницах продолжают оставаться те жители, у которых подозревают коронавирус.
- С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 59 человек, из них 5 детей. Это граждане республики, которые обратились за медицинской помощью с подозрением на ОРВИ, - сказал Максим Забелин, глава минздрава РБ.
Главврач Центра эпидемиологии и гигиены Анна Казак сообщила, что в Башкирии на наличие вируса сдали анализ 1962 человека. Болезнь ни у кого не подтвердилась.
ИСТОЧНИК KP.RU