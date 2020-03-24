Заседание Госсобрания Башкирии пройдет в особом формате из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T06:45:31+03:00

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Сегодня, 24 марта, состоится очередное заседание Госсобрания – Курултая Башкирии. Как рассказали в пресс-службе парламента, оно пройдет в особом режиме из-за пандемии коронавируса.

- Депутаты будут находиться группами изолированных друг от друга залах, оборудованных видеосвязью. Перемещения между залами будут ограничены. Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться с помощью электронной системы. При необходимости будет работать счетная комиссия, - сказал Константин Толкачев, председатель Госсобрания.

Также чиновник прокомментировал, что в целях профилактики число приглашенных будет минимальным, а в залы они будут допускаться по очереди. Для тех, кто не попадет на заседание, будет организована видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU