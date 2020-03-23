«Срезали крышу авто»: в Уфе водителя зажало в машине после ДТП с фурой
Вечером 23 марта в уфимском Сипайлово произошла авария, в которой пострадали трое. Около 19:30 в районе надземного перехода на улице М. Жукова столкнулись фура и ВАЗ-2113.
Прибывшие на место аварии спасатели обнаружили, что водителя легкового авто зажало в салоне.
- Чтобы достать мужчину, спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента. Для этого им пришлось срезать крышу авто, - рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.
Освобожденного из железного плена мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Сообщается, что кроме него пострадали пассажир ВАЗа и водитель грузовика.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Фото: УГЗ Уфы
Фото: УГЗ Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU