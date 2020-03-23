2020-03-23T19:48:04+03:00
Общество

Власти Башкирии объяснили, почему детские сады не закрыли из-за коронавируса

Минобрнауки назвал две причины такого решения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкирии был затронут вопрос карантина в детских садах. В отличие от школ и университетов, дошкольные учреждения, напомним, продолжают работу.

По словам замминистра образования и науки Башкирии Ильдара Мавлетбердина, детские сады решено было не закрывать, так как в регионе пока нет больных коронавирусной инфекцией и в детсадах усилены санитарно-эпидемиологические меры. Их соблюдение контролируются в ходе регулярных мониторингов.

Мавлетбердин отметил, что только за минувший день, 23 марта, они с инспекцией посетили 46 детсадов в регионе и пришли к выводу, что "в основном" режим карантина они соблюдают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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