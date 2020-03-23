2020-03-23T17:51:34+03:00
Происшествия

«Орудие убийства изготовил сам»: житель Башкирии, жестоко убивший бывшую жену, признал вину

В СК рассказали подробности жестокой расправы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Мужчина пять дней ночевал в лесах и разъезжал по округе на своем автоМужчина пять дней ночевал в лесах и разъезжал по округе на своем авто
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В Следственном комитете по Башкирии рассказали, как вычислили и задержали мужчину, жестоко убившего свою бывшую супругу. Тело несчастной было обнаружено в парке Победы в Октябрьском 18 марта.

Подозрение сразу пало на ее 42-летнего мужа. Раньше они часто конфликтовали на почве ревности. Вдобавок раны на теле женщины говорили о том, что их нанесли ножом с необычной формой лезвия. Экс-супруг же жертвы занимался изготовлением холодного оружия и даже посылал снимки ножей своей жене.

Для поимки подозреваемого был объявлен план-перехват. В итоге мужчину поймали в пригороде Октябрьского сотрудники ДПС. В Следкоме по Башкирии объяснили, что злоумышленник в течение пяти дней скрывался от полиции на авто: ездил по проселочным дорогам и ночевал в лесу. При осмотре машины было найдено лезвие со следами, похожими на кровь.

"Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, при этом также пояснив, что орудие убийства он изготовил сам", - пояснили в СК по республике.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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