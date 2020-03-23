МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды в ближайшие сутки

23 Март 2020 2020-03-23T16:25:14+03:00

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МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о неблагоприятных условиях на территории региона. На отдельных участках трасс из-за снега ухудшится видимость до 500-1000 метров. Кроме того, на дорожных полотнах возможен гололед, а на проводах и деревьях – налипания мокрого снега.

В ближайшие сутки, с 20:00 23 марта до 20:00 24 марта в Башкирии будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Выпадет небольшой мокрый снег, по западу до умеренного. Днем по востоку обойдется без существенных осадков. Ветер юго-восточный – 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -1, -6° (-12° при прояснении), днем потеплеет: +1, +6°.

ИСТОЧНИК KP.RU