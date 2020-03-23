2020-03-23T19:15:09+03:00
Общество

Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву отменили домашний арест

Ему выбрали более мягкую меру пресечения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Его обвиняют в незаконной продаже участков, нанесшей бюджету ущерб на 27 млн рублейЕго обвиняют в незаконной продаже участков, нанесшей бюджету ущерб на 27 млн рублей
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Бывшему вице-премьеру Башкирии, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, отменили домашний арест. Евгений Гурьев находился под ним с осени прошлого года. Суд изменил меру пресечения на более мягкую. Как сообщает "Ъ-Уфа" со ссылкой на адвоката Гурьева Ренату Гарееву, чиновнику запретили в определенное время покидать жилище и общаться фигурантами уголовного дела.

Напомним, что по версии следствия, в 2015 году Гурьев, будучи министром земельных и имущественных отношений, продал в Уфе два участка по заниженной стоимости в обход торгов. При этом права продажи у Минземимущества не было. Ущерб бюджету региона оценили в 27 млн рублей. Вице-премьеру грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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