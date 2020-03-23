Три здания в Башкирии признаны объектами культурного наследия
Два строения расположены в Уфе, а третье – в Белорецке
фото: 2gis // Alisa Vita
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В Башкирии под госохрану взяли три здания. Строения были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие приказы от 28 февраля были опубликованы в минувшую пятницу на портале правовой информации.
фото: 2gis // Alisa Vita
Под госохрану в Уфе были взяты усадьба А.М. Визгалова (на Гоголя, 50) и усадьба П.И. Симонова (Гоголя, 52). Они были построены еще в XIX веке. В городе Белорецке объектом культурного наследия признан «Бывший директорский дом» (на улице Красной, 9). Здание возведено в десятых годах XX века.
ИСТОЧНИК KP.RU