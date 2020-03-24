За выходные в Башкирии в пожарах погибли три человека

24 Март 2020 2020-03-24T06:30:39+03:00

В двух случаях причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении

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За минувшие выходные, 21 и 22 марта, в пожарах в Башкирии погибли три человека. Об этом сообщает МЧС республики.

Первый инцидент с летальным исходом произошел вечером 21 марта. Огонь вспыхнул в доме по улице Свердлова поселка Приютово. Спасатели вынесли из квартиры еще живую 69-летнюю женщину, однако она скончалась по пути в больницу. Второй смертельный инцидент был зафиксирован днем 22 марта. Загорелся дом по улице Западная села Юкаликуль Дюртюлинского района. В ходе тушения пожарные обнаружили труп 40-летнего мужчины. По данным собеседника «КП-Уфа», обе трагедии произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в другом районе – Баймакском – огнем был охвачен бревенчатый жилой дом в селе Темясово. В здании находилась 52-летняя женщина. Ее тело так же нашли спасатели. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», предварительной причиной пожара стал неисправный телевизор.

В общей сложности с начала текущего года в Башкирии произошел 1331 пожар, в которых погибло 72 человек (из них трое детей).

ИСТОЧНИК KP.RU