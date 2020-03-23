Экс-глава одного из районов Башкирии попросил проложить асфальт к своему дому и не заплатил за работу

23 Март 2020 2020-03-23T15:01:04+03:00

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В Башкирии суд вынес приговор 62-летнему экс-главе Хайбуллинского района Раилу Ибрагимову. Чиновник попросил коммерческую организацию проложить новый асфальт к своему дому и не заплатил за эту работу.

На судебном заседании было установлено, что в 2013 году фирма по контракту с муниципалитетом выполнила ремонт дворов в селе Акъяр. После окончания работ глава администрации района потребовал от подрядчиков проложить асфальт на одной из улиц села – дорога вела к подворью его дома. Он заверил, что работа будет оплачена.

Организация выполнила все, что требовалось, потратила на это более 360 тысяч рублей, но никаких выплат на ее счет не поступило.

Чиновника судили за «причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием». Вину он не признал, ущерб не возместил, а в 2019 году и вовсе ушел в отставку. Суд назначил ему наказание в виде 250-тысячного штрафа, но от уплаты освободил с объяснением истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. А вот по иску фирмы суд взыскал с осужденного сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU