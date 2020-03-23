В Башкирии в ДТП попал автобус, перевозивший 17 человек

23 Март 2020 2020-03-23T15:58:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 23 марта, в Ишимбайском районе Башкирии произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

фото: ГИБДД РБ

Дорожный инцидент произошел в 14:30. На 17 км трассы Ишимбай-Петровск столкнулась Peugeot- 307, за рулем которой находилась местная жительница, и встречный автобус Gold Dragon. Последним управлял 48-летний водитель. Известно, что в момент аварии в пассажирской машине находилось 17 человек. Осмотр врачей понадобился только одному из них, а также автомобилисту из легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU