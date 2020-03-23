2020-03-23T14:24:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Радий Хабиров обратился с просьбой ко всем жителям Башкирии, возвращающимся из-за границы

Глава республики требует просидеть на карантине две недели
Эльвина АПАРИНА
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В связи с пандемией коронавируса Радий Хабиров в очередной раз обращается к жителям Башкирии, которые только прибыли из-за границы. Глава региона попросил туристов просидеть дома на карантине две недели для безопасности людей.

Хабиров сказал, что поручил Совету общественной безопасности проводить профилактику с теми, "кто злостно, рьяно и по-хамски публично заявляет, что не будет выполнять наши правила".

- Заверяю, все будут! Из-за своей безответственности те, кто прибыл из-за рубежа, просто заражают людей. Тут много мотивов, - сказал Хабиров.

Также власти совместно с пограничной службой, МВД в оперативном режиме каждый день получают информацию о жителях республики, которые были за рубежом и которые прибывают до сих пор.

- Я обращаюсь ко всем, кто вернулся из-за рубежа. Уходите, пожалуйста, на карантин. Все абсолютно. Не только те, кто был в Италии, Испании или Франции. Все, кто был за рубежом, за пределами Российской Федерации, по прибытии домой должны уйти на двухнедельный карантин. Это не моё пожелание. Это нормативное требование, установленное в приказе главного санитарного врача Российской Федерации, за нарушение которого предусмотрена ответственность, начиная от административной и вплоть до уголовной, - написал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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