Стал известен средний размер пенсии для пожилых людей в Башкирии

23 Март 2020 2020-03-23T14:19:25+03:00

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Аналитики Башстата рассказали об уровне жизни пенсионеров и среди прочего озвучили средний размер пенсий – на начало 2020 году пожилые люди в республики получают 15,3 тысячи рублей. 10 лет назад этот показатель составлял всего 7,1 тысячи рублей. В ведомстве отметили, что каждый пятый пенсионер по старости относится к категории занятых.

«Очевидно, что с учетом неформальной занятости, доля работающих пенсионеров несколько выше – по данным проведенных опросов она составляет почти 30%», – добавили в Башстате.

По состоянию на 2019 год в республике проживает более одного миллиона пенсионеров. В 2010 году их было 855,7 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU