Блогерша из Уфы, которую за нарушение карантина потребовал наказать Хабиров, сделала официальное заявление
Блогерша из Уфы Гузель Шарафутдинова сделала «официальное заявление» после того как глава Башкирии Радий Хабиров потребовал наказать ее за игнорирование карантина после прилета из Таиланда. В двухминутном видео на своей странице в Instagram девушка попыталась объяснить свое видение ситуации.
«По какой-то причине какое-то огромное количество негатива вокруг меня и моей семьи. Мы были в Таиланде. Когда оттуда улетали, карантина там не было. Когда сюда прилетели 19 числа, здесь тоже было спокойно. Нас не проверяли в аэропорту. Только тепловизором померили температуру. Анализы не брали, бумаги мы никакие не подписывали», – говорит Гузель.
Впрочем, блогерша признается, что после прилета вместе с семьей съездила к маме, а затем купила продуктов. После этого они «приехали домой и сидят дома». Девушка заявила, что никогда не говорила, что против карантина – «я, наоборот, «за».
Гузель призвала своих подписчиков «быть более рассудительными и не читать и слушать все подряд». Она рассказала, что на нее уже заявление в полицию написали, а также пожаловались в Роспотребнадзор и президенту, «хотя я сижу дома».
Блогерша из Уфы, нарушившая карантин после возвращения из Таиланда сделала официальное заявление // 23.03.
ИСТОЧНИК KP.RU