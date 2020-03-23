Блогерша из Уфы, которую за нарушение карантина потребовал наказать Хабиров, сделала официальное заявление

23 Март 2020 2020-03-23T14:19:58+03:00

По словам девушки, она сидит дома и никуда не выбирается

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Блогерша из Уфы Гузель Шарафутдинова сделала «официальное заявление» после того как глава Башкирии Радий Хабиров потребовал наказать ее за игнорирование карантина после прилета из Таиланда. В двухминутном видео на своей странице в Instagram девушка попыталась объяснить свое видение ситуации.

«По какой-то причине какое-то огромное количество негатива вокруг меня и моей семьи. Мы были в Таиланде. Когда оттуда улетали, карантина там не было. Когда сюда прилетели 19 числа, здесь тоже было спокойно. Нас не проверяли в аэропорту. Только тепловизором померили температуру. Анализы не брали, бумаги мы никакие не подписывали», – говорит Гузель.

Впрочем, блогерша признается, что после прилета вместе с семьей съездила к маме, а затем купила продуктов. После этого они «приехали домой и сидят дома». Девушка заявила, что никогда не говорила, что против карантина – «я, наоборот, «за».

Гузель призвала своих подписчиков «быть более рассудительными и не читать и слушать все подряд». Она рассказала, что на нее уже заявление в полицию написали, а также пожаловались в Роспотребнадзор и президенту, «хотя я сижу дома».

Блогерша из Уфы, нарушившая карантин после возвращения из Таиланда сделала официальное заявление // 23.03.

ИСТОЧНИК KP.RU